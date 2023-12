Torino | Duvan Zapata in lacrime dopo la doppietta contro l’Atalanta

Altre News in Rete:

Zapata in lacrime dopo la doppietta: messaggio a Gasperini

- Per il, ieri contro l'Atalanta, è arrivata una vittoria pesantissima. Il 3 - 0 scaccia i fantasmi che aleggiavano intorno ai granata e soprattutto rilancia unZapata a secco di gol addirittura ...

La notte di Duvan Zapata: doppietta da ex all'Atalanta, niente ... Goal.com

Duvan Zapata in lacrime dopo la doppietta all'Atalanta: ha un ... Fanpage.it

Serie A le curiosità della 14esima giornata, Juve chiama, Inter risponde

Tre punti importanti per il Torino. A far saltare il banco contro l'Atalanta è stato l'ex Duvan Zapata. Una sua rete ha spianato la strada alla compagine piemontese che poi ha trovato il raddoppio ...

Soccer: Serie A, Torino-Atalanta 3-0

(ANSA) - ROME, DEC 5 - Torino beat Atalanta 3-0 in the last match of the 14th round of Italy's Serie A tournament on Monday evening with two goals from Duvan Zapata and one from Antonio Sanabria. The ...