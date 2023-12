Torino | Cairo | “Vittoria che riscatta il ko di Bologna”

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il presidente delUrbanoha commentato ai microfoni di DAZN il successo casalingo per 3-0 contro l’Atalanta. “Una serata esaltante, sono molto contento per unachela gara contro ilpersa nonostante una bella prestazione. Ho visto una grande squadra, che voleva fortemente vincere e che nonostante il vantaggio non ha mai mollato. Abbiamo avuto forse cinque minuti in cui abbiamo sofferto la pressione dell’Atalanta, ma complessivamente commento una grande partita. Aver vinto 3-0 contro una squadra così forte è un riscatto che vale la debacle di qualche anno fa“. In chiusura il patron granata ha speso una battuta sul mercato: “Una squadra così forte va sicuramente alimentata, vedremo“. SportFace.