Tony Effe rivela | “Ho tradito Taylor Mega | poi ho pianto confessando il tradimento Tante volte non vorrei essere me”

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ospite al podcast One More Time,si è tolto la maschera del ‘rapper rissoso‘. L’artista romano ha ripercorso i primi anni della sua carriera, contraddistinta da una fama sempre più graduale che però lo ha reso “più solo”, passando poi per dei retroscena riguardanti il famoso gruppo musicale della Dark Polo Gang (DPG) ed, infine, parlando di uno dei suoi amori più grandi, quello per la modella. “Desidero avere un figlio e sposarmi, e quando lo farò andrò a vivere a Roma”, ha detto, in quello che pareuno dei più grandi progetti di vita, oltre alla realizzazione personale in ambito musicale. Prima che si istituisse la DPG nel 2014,ha avuto un passato che l’ha tormentato e che, a, si è trascinato anche nel ...