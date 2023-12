(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoe minacce nel Napoletano,ildi unache stava eseguendo lavori edili, nel comune di Mariglianella. Per questo i carabinieri di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli, su richiesta della Dda, a carico di due persone. Sono ritenute gravemente indiziate del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Altre News in Rete:

Incidente in officina, auto si stacca e schiaccia un meccanico

In mattinata il primo incidente era avvenuto alla Way To Go srl di Volpago del Montello dove ildi unaesterna, incaricato di seguire i lavori sul tetto del capannone, è caduto da ...

Titolare ditta edile vittima di estorsioni, due arresti anteprima24.it

Gravi violazioni nel cantiere, denunciato il titolare della ditta edile Cronache Fermane

Mestre. Condominio Bandiera sotto assedio di pusher e tossicodipendenti, ma la ditta immobiliare boccia il maxi cancello: «Troppo costoso»

MESTRE - «Noi gestiamo denaro della comunità e dobbiamo fare la massima attenzione. Quella soluzione sarebbe stata troppo onerosa, prima semmai andava predisposto uno studio ...

Truffa ai danni dell’Unione Europea: arresti e sequestri, coinvolta ditta di Petrosino

Agli imprenditori coinvolti sono riconducibili una serie di società, con sedi in Petrosino (TP), Roma, Guidonia e Piombino, ed operatività diffusa sul territorio nazionale nel campo dell’acquacoltura, ...