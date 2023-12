Terra Madre Salone del Gusto 2024 | fare pace con la natura è la nostra dichiarazione d’amore per il futuro

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ritrovare una nuova alleanza tra gli esseri umani e la, basata sulla relazione e non sulla sopraffazione, a partire dal cibo, che rappresenta cultura, condivisione, piacere, ma che è anche l’elemento più potente che ci riconduce alla terra, al suolo, all’acqua. È questa la chiamata a cui risponderà il pubblico che parteciperà a Terradel, a Torino, Parco Dora, dal 26 al 30 settembre. Le prime informazioni sulla 15esima edizione della manifestazione organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, sono state presentate questa mattina in una affollata conferenza stampa. L’incontro è stato anche l’occasione per lanciare The Road to Terra, 10 mesi di eventi organizzati dalla rete Slow Food e da quanti – istituzioni, soggetti culturali ...