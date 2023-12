Terra dei fuochi | la Commissione Ecomafie | “Roghi in calo”

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma. “Le forze dell’ordine hanno fatto un grande lavoro tra Caserta e Napoli, ed anche per questo idi rifiuti si sono ridotti molto, passando dagli oltre 2mila del 2019 ai 500 di quest’anno. Un lavoro che deve continuare, perché è ora di dire basta a questo scempio“. Lo ha detto il presidente dellaparlamentare d’inchiesta sulle, Jacopo Morrone, dopo che l’organismo bicamerale ha ascoltato l’incaricato per il contrasto al fenomeno deidi rifiuti in Campania Ciro Silvestro e il generale dei Carabinieri Andrea Rispoli, comandante dell’Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare. Dalle audizioni sono emersi i dati delle attività interforze, i cosiddetti ‘action day’, realizzati almeno un paio di volte a settimana nei comuni delle province di Caserta e Napoli; controlli che ...