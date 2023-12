Tennis | Torneo Angers Cocciaretto supera il primo turno

(Di martedì 5 dicembre 2023) La marchigiana vince in tre set la sfida d'esordio con Bandecchi(FRANCIA) - Elisabettaildell'"OpenArena Loire",WTA 125 dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta disputando sul veloce indoor della città della Loira, in Francia. La 2

La marchigiana vince in tre set la sfida d'esordio con Bandecchi ANGERS (FRANCIA) - Elisabetta Cocciaretto supera il primo turno dell'"Open Angers Arena Loire",WTA 125 dotato di un montepremi di 115mila dollari che si sta disputando sul veloce indoor della città della Loira, in Francia. La 22enne tennista marchigiana, n.48 WTA e prima testa di serie, ...

Jannik Sinner non giocherà tornei ATP ad inizio 2024 prima degli Australian Open: l'azzurro sarà in gara direttamente a metà mese per il primo torneo stagionale dello Slam. Scelta diversa dunque rispe ...