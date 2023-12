Tennis | Matteo Berrettini scioglie i dubbi e annuncia il suo ritorno | “Ci sarò in Australia | ma sarà complicato”

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) Messa in archivio l’euforia per la storica vittoria dell’Italia in Coppa Davis, si può ufficialmente fare il bilancio del 2023 del. Una stagione che ai colori azzurri ha regalato parecchie soddisfazioni, con un unico grande “neo”:. Ilta romano, infatti, ha vissuto un calvario lungo 11 mesi per colpa di una serie incredibile di infortuni. Anche per questo, quindi, il due volte vincitore del Queen’s punta il mirino verso la prossima stagione con la consapevolezza che peggio di quanto avvenuto negli ultimi mesi sia quasi impossibile da replicare e, di pari passo, con rinnovata voglia di tornare davvero: “Al 2024 chiedo di provare le emozioni che ho provato a Malaga e a Bologna durante la Davis. Quelle sensazioni vissute fuori dal campo ...