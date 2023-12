Tennis | Dolgopolov in guerra da più di un anno | “Siamo come zombie”

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) Alexandrha parlato al Daily Mail a quasi due anni dallo scoppio dellain Ucraina: ilta ha parlato della battaglia in prima linea nella regione di Zaporizhia, criticando poi la partecipazione di alcuniti europei ad un’esibizione a San Pietroburgo. Sulla battaglia feroce tra Russia ed Ucraina: “Combattevamo quindici ore al giorno, eravamo tuttiche bevevano bevande energetiche. Se fai un pessimo lavoro nel nasconderti e qualcuno ti vede, inizia a sparare e questa è la parte peggiore. Devi solo cercare di restare in trincea e sperare che nulla ti cada addosso“. I morti non si contano più: “Abbiamo perso un uomo davvero buono solo due settimane fa. Un bravo ragazzo, georgiano. Infatti, ha chiesto un prestito alla banca per venire a combattere ...