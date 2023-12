Tennis | cambia la preparazione di Jannik Sinner prima degli Australian Open 2024 rispetto al passato

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) E’ scattata quest’oggi l’operazione “Alicante” per. Dopo uno stacco dal 27 novembre al 4 dicembre, dove ilta altoatesino ha potuto pensare ad altro e godersi i frutti dei suoi risultati, citando l’acclamazione allo stadio San Siro di Milanodella partita di Champions League tra Milan, squadra di cui è tifoso, e Borussia Dortmund e i SuperAwards, nella cerimonia in cui è stato premiato come miglior giocatore italiano del 2023, il 22enne nostrano ha iniziato la propria avventura in Spagna. Sfruttando le temperature favorevoli,ha cominciato la suain vista, che inizieranno il 14 gennaio e termineranno il 28. Più di un mese ...