Altre News in Rete:

Tebas torna il presidente della Liga: al via il quarto mandato

JavierMedrano, accertato che è stata presentata tempestivamente e che è conforme alle prescrizioni statutarie e regolamentari applicabili allo scopo, e non essendoci più candidature, proclamo ...

Tebas torna il presidente della Liga: al via il quarto mandato ItaSportPress

Juve, Tebas torna a parlare della Superlega: ecco cosa ha detto ilBianconero

Dirigente que teve desentendimentos com Vini Jr. encaminha 4º mandato como presidente da LaLiga

Javier Tebas, atual presidente da LaLiga, associação que organiza o Campeonato Espanhol, encaminhou nesta quarta-feira seu quarto mandato no comando da instituição. Com o encerramento do prazo para in ...

LaLIga, tebas viene rieletto fino al 2027

Javier Tebas torna alla guida della Lega Calcio Spagnola. Il dirigente iberico, al comando dell'ente dal 2013, si era dimesso lo scorso 22 novembre ...