TeaTek e Intesa Sanpaolo | un prodotto specifico per dare ossigeno ai lavoratori ex Whirlpool

Leggi su fmag

(Di martedì 5 dicembre 2023), in collaborazione con, annuncia importanti misure di sostegno per i dipendenti della Italian Green Factory, impegnati nel rilancio del sito exdi via Argine a Napoli. Grazie a un appositofinanziario, ipotranno richiedere l’anticipo delle somme della cassa integrazione, alleviando le pressioni economiche sulle loro famiglie. Il progetto di reindustrializzazione del sito, guidato dalla newco Italian Green Factory con un investimento previsto di 72 milioni di euro, ha preso forma e mira a trasformare il sito in una fabbrica moderna, esteticamente apprezzabile e a basso impatto ambientale e a restituire lavoro (e dignità) a tutti quelli che hanno combattuto al grido di “Napoli non molla”. Dettagli e ...