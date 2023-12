Tassotti e l'addio di Maldini | 'Chi mette i soldi fa quello che vuole? Insomma'

Altre News in Rete:

Tassotti: "Non ho ancora capito perché sia stato mandato via Maldini"

Mauro, ex giocatore e vice di Ancelotti al Milan, ha parlato a Tv Play dell'di Maldini Mauro, ex giocatore e vice di Ancelotti al Milan, ha parlato a Tv Play dell'di Maldini. Le sue dichiarazioni: PAROLE - "Premesso che io non ho ancora capito il perché ...

Tassotti torna sull'addio di Maldini: "Chi mette i soldi fa quel che vuole, ma insomma..." TUTTO mercato WEB

Milan, Tassotti critico: 'Nessuno ha spiegato l'addio di Maldini. Non ... CalcioTotale14

Mauro Tassotti: «Theo centrale ok, ma meglio sulla fascia. Milan, avanti con Pioli»

Mauro Tassotti è stato una bandiera del Milan, oltre che un vice allenatore, soprattutto di Carlo Ancelotti. Con La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’attuale momento rossonero Mauro Tassotti è stat ...

Tassotti e l’addio di Maldini: “Non l’ho ancora capito”

L'ex rossonero Tassotti ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan. Focus su Maldini, Ibra e Pioli. Il tecnico è convinto di una cosa ...