Tagli e turni massacranti | le storie dei medici in sciopero a Napoli

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Con gli ospedali vuoti chi ti curerà?”. E’ uno dei cartelli che sono appesi al collo deicampani che hanno deciso di scioperare a. Unoindetto in tutta Italia dall’Anaao Assomed e dalla Cimo-Fesmed e dalla Nursing Up per la categoria degli infermieri, che ha portato tanti ad astenersi dal lavoro. C’è chi ci racconta che altri sono stati precettati, perché già in condizioni ordinarie è difficilissimo far andare avanti la sanità pubblica. La sala congressi è piena, in un momento nel quale scioperare è anche una grande responsabilità, vista la grave carenza di organico e lo stato complessivo del sistema sanitario pubblico In Campania mancano almeno 4200Situazione che, se nel resto d’Italia è grave, in Campania registra dati ancora peggiori della media nazionale: per essere in linea con le ...