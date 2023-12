Strudel salato broccoli e salsiccia | velocissimo | da preparare a Natale!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 5 dicembre 2023) Loè una combinazione perfetta, soprattutto aPerché? Perché è facilissimo da, relativamente veloce, ma soprattutto goloso e appagante. Durante queste festività, non solo vogliamo coccolare chi amiamo con manicaretti specialissimi, ma anche sorprenderli con piatti originali, affiancandoli ai grandi classici che la tradizione impone. Questa ricetta rientra tra quelle che possono stupire favorevolmente i nostri ospiti, se servita per cenoni o pranzi importanti, e ha una marcia in più. Possiamo prepararla in anticipo e poi infornarla all’ultimo momento, senza troppo affanno mentre i nostri commensali sono già seduti intorno al tavolo. Al contrario dellodolce, però, non possiamo farcirlo a crudo: il ripieno ...