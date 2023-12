“Storia di un impiegato” | disco di Faber riletto da De Andrè

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. (askanews) – Dopo un tour di successo in tutta Italia e un film documentario presentato alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il progetto di Cristiano Dededicato al concept album didi un”, si arricchisce di un nuovo tassello: il 15 dicembre esce in cd e in digitale l’album live “DEANDRÉ#DEANDRÉdi un” (prodotto da Cristiano De André, Intersuoni e Nexo Digital, distribuzione Warner Music Italy). Questa nuova uscitagrafica arriva a coronamento di un lungo percorso di rilettura dello storico album, che torna così a smuovere le coscienze in occasione del 50° anniversario dalla sua pubblicazione nel 1973. Le nove tracce dell’album sono estratte dall’omonimo film ...