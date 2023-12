Stellini | «Inter | due ora più maturi Thuram? Piacerebbe a Conte!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’ha vinto sul campo del Napoli rispondendo alla Juventus e tornando in vetta alla classifica. L’ex allenatore in seconda nerazzurro ai tempi di Conte,, èvenuto a TMW Radio dove ha detto la sua in particolare sui miglioramenti di Barella e Lautaro Martinez ASSETTO – L’di Simone Inzaghi è in testa alla classifica di Serie A e qualificata agli ottavi di Champions League. Cristianspiega cosa fanno i nerazzurri: «L’non cambia molto il suo assetto, ma con i suoipreti cambia fisicità e qualità nella partita. Barella? Quello che vedo di nettamente migliorato è la gestione della gara. Prima era un giocatore che usava tanta corsa, dinamismo, oggi seleziona quando e come deve attaccare. È più maturo, è diventato un leader e sa ...