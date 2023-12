Stefano Pioli? Ormai è una barzelletta | Milan | la fucilata di Marchegiani

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) “L'avvio dicon il? La sua situazione è diventata quasi una. Sui social èin o out in base alle partite”. Commenta così, deciso, Lucadurante la puntata di Sky Calcio Club a proposito della situazione relativa al tecnico di Parma. L'inizio di stagione non è stata come si aspettasse: i suoi sono fuori quasi dalla Champions dopo il k.o. col Borussia e a -6 da un'Inter spesso irresistibile in campionato. “Sono evidenti le difficoltà avute da— ha detto ancora— perché ha giocato con un centrale a disposizione su sei”. Il tema infortuni preoccupa molto: sono già 25 gli stop dall'inizio di campionato, troppi se si vuole puntare allo Scudetto.: “Jovic bravo ma ...