Stefano De Martino | la replica a Belen Rodriguez | “Quando due si lasciano hanno due verità”

Leggi su dailynews24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dopo le scottanti dichiarazioni fatte daa Domenica In,Deha deciso dire. L’ex volto di Amici, infatti, ha voluto rispondere alle accuse lanciate dall’ex moglie in diretta televisiva. “due sidue” – Ospite da Domenica In, lasi è raccontata in una lunga intervista in L'articolo