STATS – Le coincidenze della giornata n 14 | Fiorentina Salernitana è una storia coerente | la Roma torna alla tradizione

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Quali gare dell’ultimadi campionato si sono ispiratee quali no? Ecco il quadro partita per partita Quali gare dell’ultimadi campionato si sono ispiratee quali no? Ecco il quadro partita per partita.MONZA-JUVENTUS 1-2 – I bianconeri hanno infranto il tabù dell’anno scorso – sconfitta senza reti in entrambi gli incroci – nel modo più crudele possibile con un finale ai confinirealtà. Non resta che aspettare il prossimo anno per un’ulteriore puntatanzesca.GENOA-EMPOLI 1-1 – Tutto esattamente come la prima volta che pareggiarono: 1-1, vantaggio nel primo tempo genoano e risposta toscana nella ripresa. Successe nel 2014-15, gol di Bertolacci e Tonelli, stavolta di Malinovsky e ...