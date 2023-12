Staffette azzurre d’argento agli Europei in vasca corta

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 dicembre 2023) OTOPENI (ROMANIA) (ITALPRESS) –nella prima giornata di finale della 22esima edizione degliin, in corso all’Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. Le due 4×50 stile libero non tradiscono l’Italnuoto, piazzandosi entrambe in seconda posizione: Giovanni Izzo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano chiudono con il tempo di 1’23?14 (oro alla Gran Bretagna in 1’22?52, bronzo alla Grecia in 1’23?27); Sara Curtis, Costanza Cocconcelli, Silvia Di Pietro e Chiara Tarantino salgono sul secondo gradino del podio in 1’36?92 (titolo alla Svezia in 1’35?60, Gran Bretagna terza in 1’37?19). Marco De Tullio e Matteo Ciampi, rispettivamente bronzo e argento a Kazan 2021, scendono dal podio europeo dei 400 sl. Il 22enne di Bari – ...