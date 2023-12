Staffette azzurre d' argento agli Europei in vasca corta

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 5 dicembre 2023) Le due 4x50 sl si piazzano seconde a Otopeni, niente podio per De Tullio e Ciampi OTOPENI (ROMANIA) -d'nella prima giornata di finale della 22esima edizione degliin, in corso all'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. Le due 4x50 stile libero non tra