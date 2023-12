“Sta morendo | aiutatemi” | due angeli custodi intervengono e salvano neonato

Leggi su lalucedimaria

(Di martedì 5 dicembre 2023) La storia che stiamo per raccontarvi ha per protagonista undi soli 7 giorni che stava per morire soffocato. A salvare la vita al piccolo sono stati due cugini di Palermo che sono riusciti a praticargli le manovre di primo soccorso, in attesa dell’arrivo dei medici e dell’ambulanza. Un grido d’aiuto da parte di L'articolo proviene da La Luce di Maria.