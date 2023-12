Sposa ha un dolore lancinante durante il matrimonio | poi la scoperta choc | aveva un ago di 4 centimetri conficcato nella gamba “Era nel vestito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Irene Fioravanti, 25enne toscana, non si dimenticherà facilmente del giorno del suo. Purtroppo per lei, però, più per ilfisico provato che per la gioia del momento. Sì, perché questa ragazza ha finito la giornata in pronto soccorso dove i medici hanno fatto unaun ago di quattro. Tutto è successo sabato 2 dicembre, quando la giovane è convolata a nozze con il compagno Gabriele nel municipio di Capalbio:la cerimonia ha improvvisamente avvertito unallama, lì per lì, ha fatto finta di niente. Quindi, all’uscita dal comune, ha chiesto alla madre di toglierle una ...