Sport in tv oggi martedì 5 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con il torneo WTA 125 di Angers con Elisabetta Cocciaretto, il nuoto con gli Europei in vasca corta, il calcio femminile con la Nations League. Protagonisti anche il calcio con la Coppa Italia e la Serie C. il volley femminile con la Champions League, il basket con la Champions League, l’EuroCup e l’Eurolega, lo sci freestyle con la Coppa del Mondo di skicross, e molto altro ancora. La Nazionale italiana di calcio femminile affronterà l’ultimo impegno nel Gruppo 4 della Lega A di Nations League 2023-2024: le azzurre giocheranno a partire dalle 19.00 contro la Svizzera allo stadio “Ennio Tardini” di Parma un match decisivo per la permanenza della compagine tricolore nella lega ...

Altre News in Rete:

La Germani da primato che non teme nessun attacco

Sei già registrato ACCEDI Le notizie + l'approfondimento: GdB+ con te in un clic Leggi qui il GdB in edicolaIscriviti alle newsletter del GdB . Per ogni tuo interesse, puoi avere una ...

Sport in tv oggi (3 dicembre), dalla Serie A al campionato di basket: orari e programma completo ilmessaggero.it

Gran Galà del calcio, tutti i premi e i vincitori Sky Sport

Sport in tv oggi (martedì 5 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 5 dicembre: in programma il tennis con il torneo WTA 125 di Angers con Elisabetta Cocciaretto, il nuoto con gli Europei in vasca cort ...

Sport in tv oggi (5 dicembre), dalla Coppa Italia all'Eurolega: orari e programma completo

Oggi, sabato 2 dicembre, sarà un'altra giornata di sport tutta da vivere. Tanti gli eventi in programma, da seguire in diretta televisiva o in streaming. Ecco il programma completo.