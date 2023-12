Spalletti moriva dalla voglia di dire ai giornalisti che non capiscono niente di calcio

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 dicembre 2023) È caldo. Si capisce subito. Forse deve anche sfogare la tensione per l’incontro ravvicinato con Aurelio De Laurentiis, incontro apparentemente tutto rose e fiori. Ma la tensione si avverte. Sin da quando sul palco oscilla dolcemente testa e mani in senso di diniego per prendere le distanzefrase sull’amore e la libertà che la giornalista Federica Masolin sta ingenuamente utilizzando per descrivere l’addio tra lui e De Laurentiis. Lei osserva le torsioni del ct, capisce immediatamente che si sta avventurando su un terreno accidentato ed esclama «Ah no?». Non lascia passare più di un nanosecondo: frena all’istante, lascia mezzo pneumatico a terra e fa inversione a U. Domanda di riserva e sospirone di sollievo. La serata fila liscia. Più o meno. Perché poi Luciano va a sedersi agli sgabelloni a parlare di. Ma non ha ...