Sostenibilità | progetti di inclusione sociale | assegnati i Csr Award

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. - (Adnkronos) - Fondazione Entain, l'organizzazione no-profit istituita nel 2019 per coordinare e sostenere le iniziative di Csr del Gruppo Entain, ha annunciato oggi le associazioni vincitrici della seconda edizione del suo Csr. Il riconoscimento premia associazioni impegnate in tutta Italia nello sviluppo didiattraverso la pratica sportiva, e, per la prima volta quest'anno, realtà attive nella protezione dell'ambiente e nella creazione di opportunità diattraverso l'uso di tecnologie digitali. La premiazione si è tenuta oggi a Roma, a Palazzo Wedekind, a seguito del talk 'Infrastrutture sociali e partnership Pubblico-Privato per garantire continuità alle risorse per il terzo settore' che ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e del ...