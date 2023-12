Sorrentino | «Sommer come un gatto Dimostra di poter trascinare l’Inter!»

(Di martedì 5 dicembre 2023) Stefanosottolinea la bravura die mette a confronto le doti tecniche del portiere dell’Inter con quelle dell’ex Onana. SCELTA – In un video registrato da Stefanoe mandato in onda su SportMediaset, l’ex portiere dichiara: «Numeri a parte, le differenze tra André Onana e Yannsono tantissime perché sono due portieri completamente diversi. Onana, forte fisicamente, è esplosivo., piccolo, rapido: praticamente un. Stando di essereil buon vino, invecchiando migliora sempre di più. Lo svizzero sta convincendo anche i più scettici, che all’inizio hanno un po’ mugugnato col suo arrivo. Da grande portiere stando disi caricare l’Inter sulle spalle e ...

