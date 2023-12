(Di martedì 5 dicembre 2023) Nelle ultime settimane si sta facendo sempre più insistente la voce di un possibile flirt tra. L’opinionista, infatti, ha messo ormai fine da tempo al suo matrimonio con Paolo Bonolis. Ma cosa c’è davvero tra i due? A spiegarlo è proprio la diretta interessata.si sono conosciuti al Grande Fratello Vip. Lui in qualità di concorrente, lei di opinionista. A distanza di un anno dalla fine della loro esperienza però i due si sono mostrati spesso insieme e anche molto complici. Per questo in molti si sono iniziati a chiedere se tra i due ex gieffini ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Ecco cosa ha rivelato l’ex moglie di Paolo Bonolis. La...

Altre News in Rete:

Totti e quel like a " Unico ", Ferragni sexy in India fa infuriare il web, Bruganelli e il gossip con Spinalbese

Settimana bollente per i personaggi famosi tra gaffe imbarazzanti, like pungenti (Totti a Fiorello), foto sexy che fanno polemica ( Chiara Ferragni ) e smentite che non smentiscono (su Antonino Spinalbese). Spunta il like di Totti alla parodia di "Unica" Francesco Totti avrà guardato " Unica ", il docufilm della sua ex moglie Impossibile saperlo (ma ci piace ...

Sonia Bruganelli: "Tutta la verità sulla storia con Antonino Spinalbese" Corriere dello Sport

Sonia Bruganelli, la verità su Antonino Spinalbese: «Una relazione con lui fa curriculum» ilmattino.it

Belen a Domenica In: la reazione di Stefano De Martino | Ecco cosa ha detto

Dopo la dichiarazione di Belen Rodriguez a Domenica In, ha voluto dire la sua anche Stefano De Martino. Ecco che cos’è successo ad un’altra coppia purtroppo “scoppiata”, che sembrava perfetta insieme.

Sonia Bruganelli, ciao ciao Paolo Bonolis: già prima del divorzio era innamorata di lui - autoruote4x4.com

Sonia Bruganelli potrebbe aver lanciato una frecciatina all'ormai ex marito Paolo Bonolis. La coppia ha annunciato… Leggi ...