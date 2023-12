Sollevamento pesi | Grand Prix Doha 2023 | per Giulia Imperio record italiano di strappo e totale

(Di martedì 5 dicembre 2023) Buona performance peraldidi. L’azzurra ha sollevato undi 185 kg, prestazione positiva che le consente di rosicchiare anche una posizione nella race del ranking di qualificazione olimpica a Parigi 2024. L’italiana, infatti, era venuta in Qatar con la tredicesima posizione e si ritrova adesso dodicesima. Per lei, inoltre, ci sono i due nuoviitaliani nelloe nel, con 85 e 185, 100 invece i kg sollevati nello slancio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federazione Italianastica ...

Pesi: il dianese Christian Di Maria sbaraglia di nuovo tutti e fissa tre nuovi record italiani ai Campionati nazionali Under 13/Foto e Video

Christian Di Maria della Asd Monte Ortobene ha fissato tre 3 nuovi record italiani nella pesistica olimpica: Snacht 80 kg, Clean & jerk 90 kg e sul totale con 170 kg ...