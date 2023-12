Solaro | due operai investiti davanti all’Electrolux prima di iniziare il turno

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 5 dicembre 2023) Due lavoratori della Electrolux sono stateda un’auto questa mattina aalla fabbrica di lavastoviglie in cui si stavano recando perildi lavoro. L’incidente è avvenuto alle 5,50 in via Repubblica, nei pressi della rotatoria di Corso Europa.due lavoratori Electroluxalla fabbrica diUn veicolo ...