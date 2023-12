Sogni finiti per il Napoli | arriva la sentenza | “Per ora è addio”

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ildovrà smettere di sognare,no le sentenze che condannano gli azzurri: i tifosi partenopei dovranno direa quel sogno. Sono passati solo sei mesi da quel 4 giugno 2023, quando capitan Di Lorenzo alzava al cielo quello scudetto atteso da trentatré anni. Eppure, vista la situazione in cui si trova ilattualmente, sembra passata un’eternità da quei momenti di pura felicità per tutto il popolo napoletano. Quel tricolore cucito sul petto con tanto impegno e sacrificio è stato strappato via dall’Inter nella notte del 3 dicembre. La netta vittoria per 3-0 dei nerazzurri sui ragazzi di Walter Mazzarri ha dimostrato la reale differenza tra le due compagini e, soprattutto, ha portato ila -11 dal primo posto in classifica. Un distacco troppo ampio e difficile da recuperare, ...

