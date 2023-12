Snowboard | raduno per la squadra di parallelo a Carezza in attesa della Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tutto pronto per l’inizio di stagione che sarà in terra italiana: ladeldiinfatti partirà dail prossimo 14 dicembre con un PGS. La Nazionale italiana, proprio in vista dell’appuntamento del massimo circuito internazionale, sarà impegnata in unsulla pista Prà di Tori. Convocati tra gli uomini Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Maurizio Bormolini e Marc Hofer. Al femminile invece spazio a Jasmin Coratti, Elisa Caffont, Nadya Ocnher e Lucia Dalmasso. Foto: FISI/Pentaphoto