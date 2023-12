Sky Christmas Special | sei nuove produzioni originali e oltre 300 ore di eventi live

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) Sarà un grande Natale di sport su Sky. Nella Casa dello Spot ci saranno300 ore di appuntamenti in diretta con seifirmate Sky Sport, che andranno in onda da questa sera, martedì 5 dicembre. Ad inaugurare la serie Ribot, l’imbattibile, per rivivere il mito attraverso la storia di uno dei cavalli più famosi al mondo. Dall’8 dicembre sarà poi la volta di un altro capolavoro di Giorgio Porrà, dedicato a un uomo indimenticabile e indimenticato, L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto. Dal 22 si torna con Federico Buffa Talks – Gigi Datome. Infine, a Natale ci sarà il Di Canio Premier– Wonder goals: Haaland e gli altri e da gennaio Grande e maledetta – La Lazio del ‘74, tre episodi dedicati alla squadra di Tommaso Maestrelli. A questo si ...