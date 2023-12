Skicross | Simone Deromedis eliminato in qualifica a Val Thorens Quattro italiani avanzano in Coppa del Mondo

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) A Val(Francia) si è aperta ladel2023-2024 di, disciplina dello sci freestyle. Prima giornata dizioni, che hanno definito il tabellone a eliminazione diretta per la gara di giovedì 7 dicembre. Grande delusione in casa Italia per la prematura eliminazione di. Il Campione delha concluso il turno preliminare al 42mo posto con il tempo di 1:12.61, accusando un ritardo di 2.48 dalla vetta e restando fuori dai migliori 32 per 89 centesimi. Proseguono la propria avventura gli altri: Yanick Gunsch (13mo a 0.98), Edoardo Zorzi (19mo a 1.09), Federico Tomasoni (25mo a 1.30), Dominik Zuech (30mo a 1.46).Davide Cazzaniga (50mo a 4.31). Il miglior ...