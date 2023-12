Skam | in arrivo su Netflix la sesta stagione | scopri tutti i dettagli

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dopo tanta attesa ecco che sta per arrivare suladiItalia. Chi sarà il protagonista al centro della storia questa volta? La serie, che debutterà il 18 gennaio, si concentrerà su Asia, interpretata da Nicole Rossi. La ragazza dovrà affrontare le fragilità tipiche del periodo adolescenziale. Nel cast nuovi attori, tra cui Andrea Palma, nei panni di Giulio. E dal teaser, pubblicato sui profili social, possiamo notare la presenza dei personaggi più amati della serie, tra cui Elia e Luchino....