(Di martedì 5 dicembre 2023) L’potrebbe avere la sua, la più grande società immobiliare privata dell’Austria, fondata dal miliardario René Benko la scorsa settimana ha presentato istanza di procedura di insolvenza a Vienna. Un impero di 27 miliardi di euro (più 25 miliardi di progetti in cantiere) e un’esposizione di oltre 13 miliardi di euro verso i creditori. Un fallimento che ha strascichi economici e politici per tutta. Tremano le banche europee, il settore immobiliare, la finanza e ad essere coinvolta è anche la discussione in atto sul Mes. Il gruppo di Benko, esempio negli anni di crescita finanziaria a debito, ha provato per settimane a evitare il crack. Una disperata ricerca di almeno 600 milioni di liquidità, ma alla fine, esposto com’era, è rimasto schiacciato ...

Altre News in Rete:

L'Austria fa tremare le banche europee (Il Sole24Ore)

Secondo quanto riporta Simone Filippetti per il Sole24Ore in edicola sabato 2 dicembre, il colosso immobiliare austriaco, proprietario di palazzi in giro per il mondo e di grandi magazzini, è finito in bancarotta per effetto dei 25 miliardi di euro di debiti. "È il più grosso crack aziendale in Europa dai ...

Signa Group, la Lehman Brothers d'Europa Panorama

Signa presenta istanza di insolvenza Forbes Italia

Ft, i debiti di Signa Holding balzano a 5 miliardi nel 2023

Signa Holding, la capogruppo dello scricchiolante impero immobiliare di René Benko, ha più che raddoppiato il suo debito nei primi nove mesi dell'anno, con un'esposizione salita a fine settembre a ...

L’Austria fa tremare le banche europee (Il Sole24Ore)

Il colosso immobiliare austriaco Signa Group, proprietario di palazzi in giro per il mondo e di grandi magazzini, è finito in bancarotta per effetto dei 25 miliardi di euro di debiti ...