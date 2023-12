Sicilia | aiuti per 2 | 2 milioni Editoria | Schifani e Falcone ' Sosteniamo innovazione e occupazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Palermo, 5 dic. (Adnkronos) - Via libera dall'assessorato regionale all'Economia al ribattezzato "decreto" che assegna 2,2di euro a sostegno del compartole regionale. La misura garantisce un finanziamento a fondo perduto alle impreseline cartacee, online e radiotelevisive, per tutelare il pluralismo e la capacità occupazionale. Sarà l'Irfis a emanare gli appositi avvisi finalizzati alla presentazione delle istanze di contributo. «In un momento di crisi, ma anche di mutamenti per giornali, siti e periodici - afferma il presidente della Regione Renato- vogliamo essere vicini all'locale, così come già avviene per tante altre categorie, per salvaguardare le aziende, i lavoratori e il ...