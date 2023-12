Shane MacGowan | svelata la causa di morte del leader dei Pogues

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 dicembre 2023) Victoria Mary Clarke, la vedova diMcGowan, ha rivelato ladideldei. È stata rivelata ladidel compianto, ildella band irlandese chiamata The: la moglie del musicista, Victoria Mary Clarke, ha dichiarato al New York Times cheè morto di polmonite in ospedale lo scorso 30 novembre. Prima della sua, dal dicembre 2022 secondo Sky News, l'artista che avrebbe compiuto 66 anni il giorno di Natale stava combattendo un'encefalite virale, una condizione rara e potenzialmente pericolosa cheil gonfiore del cervello. Secondo RTE,sarà sepolto ...