“Sfregiata con l’acido dal compagno geloso” Aggressione choc in casa | grave una 50enne

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ancora un terribile caso di violenza sulle donne. Nel giorno in cui l’Italia si è fermata per dare l’ultimo addio a Giulia Cecchettin, la ragazza 22enne uccisa dal fidanzato, la cronaca nera si bagna ancora una volta con il sangue di una donna. Triste protagonista di questa drammatica storia è un donna di 50 anni di Palma di Montechiaro, nell’agrigentino. A quanto si apprende la donna è stata aggredita nella suadi via Tiepolo dal convivente da cui si stava separando. >Augusto muore a 10 anni folgorato dall’albero di Natale. La tragedia davanti ai genitori: cosa è successo inL’uomo, Gioacchino Morgana, un pregiudicato agrigentino, le ha teso un agguato. Appena la donna è rinta le ha lanciato contro un contenitore pieno di acido colpendola nella parte destra del viso e del corpo. La donna è riuscita a scappare in ...