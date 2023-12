Severgnini | «Inter vicina a quella di Mourinho per consapevolezza!»

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 dicembre 2023) Beppe, giornalista e tifoso dell’, analizza il momento della squadra di Inzaghi, paragonandolo per un verso a quello del periodo nerazzurro di. SENSAZIONI – Beppevenuto come ospite nella trasmissione “Tutti Convocati” di Radio 24, dichiarando: «L’ismo è il modo di affrontare con entusiasmo ed ironia il tifo. Abbiam visto la partita di Lisbona, cos’era se non una cosa da pazza? C’è una “pazza” autodistruttiva e una sorprendente ed entusiasmante per i suoi tifosi e anche per chi ama il calcio. Questa squadra è l’erede dell’trapattoniana? No! A me sembra come consapevolezza piùall’del giovane. Non ...