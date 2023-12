(Di martedì 5 dicembre 2023) LeggiLavoro, Luxottica testa la: 4a parità di salario L'intesa raggiunta alla'è storica perché vede per la prima volta un'industria dell'in ...

Altre News in Rete:

Settimana corta, anche in Lamborghini si lavora per quattro giorni con aumento - Accordo storico nell'automotive

Leggi Anche Lavoro, Luxottica testa la: 4 giorni a parità di salario L'intesa raggiunta alla Lamborghini 'è storica perché vede per la prima volta un'industria dell'automotive in Europa raggiungere una consistente riduzione ...

Lamborghini, la settimana corta (con l'aumento) del Toro Quattroruote

Lamborghini, arriva la settimana corta anche per le tute blu. E fino a 16mila euro di salario ... Il Sole 24 ORE

Accordo tra Lamborghini e sindacati: arriva la settimana da 4 giorni e aumenta il premio di risultato

Dopo Luxottica, un’altra azienda annuncia la settimana corta per tutti i suoi lavoratori. La casa automobilistica Lamborghini, guidata dal ceo Stephan Winkelmann, ha infatti trovato l’accordo ...

Lamborghini, storico accordo: settimana corta e aumento di salario

ROMA. “Storico accordo" in Automobili Lamborghini sul contratto integrativo aziendale. Ad annunciare l'intesa raggiunta in nottata, dopo un anno di trattative, con la firma di un'ipotesi di accordo so ...