“Settimana azzurra” | a Pomezia una mostra per il centenario dell’Aeronautica Militare

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dicembre 2023 – È stata inaugurata, lunedì 4 dicembre, presso la palestra della scuola Don Bosco, lastatica aeronautica “”. Alla cerimonia inaugurale erano presenti il sindaco Veronica Felici, il Generale D.A. Alessandro De Lorenzo e il responsabile locale del Comitato per le Celebrazioni delGenerale Pietro Morini. L’esposizione, organizzata in occasione del, vede inmateriale attinente il volo e l’Aeronautica, messo a disposizione dall’aeroporto di Pratica di Mare, con modellini di aerei sviluppatesi nel percorso storico dei 100 anni della Forza Armata, oggettistica, foto e cartellonistica in tema a cura dell’Associazione Amici della ...