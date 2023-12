Serie D | i gol piu' spettacolari della quattordicesima giornata

Altre News in Rete:

Allegri, novembre è una certezza: e tra i commenti è di nuovo derby d'Italia

...sconfitte dalla Juve (senza subireun anno fa). Sui social i tifosi della Juventus hanno celebrato questo riconoscimento per il loro allenatore mentre, nei commenti sotto al post della Lega...

Serie D, i migliori gol e parate della 14^ giornata. Video Sky Sport

Calcio: Serie A. Balzaretti 'Il gol del 3-3 oltre tempo massimo' Tiscali

Coppa Italia. La Fiorentina vede i quarti

Finalista della passata edizione, la Fiorentina torna a calcare il palco della Coppa Italia e, agli ottavi di finale, trova il Parma capolista della Serie B. La viola è reduce ... di 2 reti con la ...

G+: tutte le notizie

Pensi a Juventus-Napoli e rivedi i gol di Gonzalo Higuain. È così per tutti e soprattutto per il fratello del Pipita, Nicolas, che nel frattempo da procuratore si è trasformato in cantante e il 15 ...