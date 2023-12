Seeing AI di Microsoft ora disponibile per Android

(Di martedì 5 dicembre 2023) La nuova appAI dioraper dispositiviha recentemente lanciato l’appAI per dispositivi, offrendo agli utenti non vedenti e con bassa visione una soluzione innovativa. Originariamenteper dispositivi iOS come l’iPhone, l’app utilizza la fotocamera del dispositivo per fornire descrizioni audio degli … ?

