Scontri e feriti | caos a Caserta | immagini terribili | i club rischiano grosso

Leggi su rompipallone

(Di martedì 5 dicembre 2023) Episodi gravissimi durante il match di Serie C. Lescene hanno lasciato a bocca aperta tutti, le sanzioni saranno molto pesanti. Il calcio dovrebbe essere, perlomeno sulla carta, uno sport che unisce e che fa divertire milioni di tifosi. Spesso però ci si dimentica di ciò e si lascia spazio ad episodi del tutto inaccettabili lontanissimi dai valori del calcio e di qualunque altro sport. Troppe volte si assiste a scene quasi incomprensibili dove ci si chiede se tutto questo ha davvero senso. La cosa ancor più terribile è che spesso questiinsensati portano a dei seri problemi e molte volte capita che più di qualche tifoso rimanga ferito o che peggior ancora ci rimetta la vita. Questa sera è andato in scena per l’ennesima volta un episodio a cui nessuno avrebbe voluto assistere, ma che invece ha ovviamente fatto il giro del web e che ha ...