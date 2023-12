Sconfitta pesante e nuove valutazioni in società | a rischio allenatore e direttore sportivo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 dicembre 2023) Lasta valutando le posizioni del nuovoe del: l’ultimali mette nuovamente sulla graticola. Con il posticipo del lunedì sera tra Torino e Atalanta si è conclusa la quattordicesima giornata di Serie A, un turno tanto atteso soprattutto per il big match del Maradona tra Napoli e Inter. La grande sfida tra partenopei e nerazzurri ha visto i ragazzi di Simone Inzaghi stravincere per 3-0 grazie alle reti di Calhanoglu, Barella e Thuram. La partita ha lasciato con sé tante polemiche per almeno due scelte molto discutibili dell’arbitro Massa. Sul primo gol interista c’è un fallo abbastanza netto di Lautaro su Lobotka a centrocampo a inizio azione, mentre nel secondo tempo, poco prima del raddoppio di Barella, il non fischio sul contatto ...