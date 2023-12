Sciopero nazionale medici | a rischio visite e interventi programmati

(Di martedì 5 dicembre 2023) Scatta oggi lodel personale sanitario:, dirigenti, infermieri e ostetriche incrociano le braccia contro la Manovra economica e in difesa del Servizio sanitario. La protesta, organizzata dai sindacatiAnaao Assomed e Cimo-Fesmed e degli infermieri Nursing Up, prevede anche una manifestazione in piazza Santi Apostoli, a Roma, alle 11.30.

