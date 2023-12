Sciopero nazionale dei medici | dirigenti sanitari e infermieri | adesioni fino all’85%

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 dicembre 2023) «Dalle Regioni stanno arrivando percentuali di adesione molto alteallodeiche si sta svolgendo in queste ore in tutta Italia e che terminerà alle 24.00 di oggi, al netto dei contingenti minimi obbligati a rimanere in servizio per garantire le urgenze», annunciano con soddisfazione Pierino Di Silverio, SegretarioANAAO ASSOMED, Guido Quici, Presidente CIMO-FESMED e Antonio De Palma, Presidente NURSING UP. «Desideriamo ringraziare tutti i, i, gli, le ostetriche e gli altri professionistiche hanno dimostrato, con questa alta ...