Sciopero nazionale dei medici | coalizioni europee e Cdm | il live

Piazza SS. Apostoli, sit - in di medici e infermieri

Si tiene oggi martedì 5 dicembre 2023 in Piazza SS. Apostoli, a Roma, il fulcro delle manifestazioni che vede coinvolte anche altre città italiane in occasione dellodei medici, dei dirigenti sanitari, degli infermieri, ostetriche e altre professioni sanitarie, 'sit - in di protesta contro la manovra economica e in difesa del Servizio sanitario ...

Sciopero nazionale medici, a rischio visite e interventi programmati Sky Tg24

Sciopero nazionale per l'intera giornata del 5 dicembre 2023 del personale dell'area dirigenza sanità e del personale ... AUSL Modena

Sciopero di medici e infermieri, anche a Cagliari centinaia in piazza

Questo sciopero non è una difesa corporativa ma una manifestazione a tutela della sicurezza delle cure, cui ambiscono i cittadini e gli operatori sanitari. Il Sistema Sanitario Nazionale è ...

Sciopero il 18 dicembre contro la Manovra

